À Londres, mobilisation pour 15 manchots papous

information fournie par France 24 18/02/2026 à 09:40

Cette semaine, Léa Guedj revient sur le licenciement de plusieurs journalistes environnement aux Etats-Unis. Au menu également : le sort de 15 manchots papous qui (sur)vivent dans un aquarium de Londres.

Environnement

1 commentaire

  • 09:54

    C'est passionnant les émissions politiques de F24..

Signaler le commentaire



