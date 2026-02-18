Cette semaine, Léa Guedj revient sur le licenciement de plusieurs journalistes environnement aux Etats-Unis. Au menu également : le sort de 15 manchots papous qui (sur)vivent dans un aquarium de Londres.
À Londres, mobilisation pour 15 manchots papous
