Dix ans après sa mort à 69 ans, le mythe David Bowie est de retour à Londres pour une expérience multimédia et immersive, permettant au spectateur de vivre certaines des performances les plus marquantes de la star.
À Londres, le mythe Bowie au coeur d'une expérience immersive
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