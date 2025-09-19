Au nord-est de l’Estonie, la ville de Narva a vue sur la Russie voisine et vit avec la mémoire des invasions successives. Soviétique, nazie, puis de nouveau soviétique... Le conflit mémoriel hérité de cette histoire mouvementée pourrait-il faire le jeu du voisin russe ? Reportage d’Elena Volochine.
À la frontière Estonie-Russie, la bataille des mémoires en héritage
