À la frontière Estonie-Russie, la bataille des mémoires en héritage

information fournie par France 24 19/09/2025 à 11:43

Au nord-est de l’Estonie, la ville de Narva a vue sur la Russie voisine et vit avec la mémoire des invasions successives. Soviétique, nazie, puis de nouveau soviétique... Le conflit mémoriel hérité de cette histoire mouvementée pourrait-il faire le jeu du voisin russe ? Reportage d’Elena Volochine.

