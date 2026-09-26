Les fidèles - quelque 600.000 personnes attendues - convergaient samedi place de la Concorde et avenue des Champs-Elysées, trois heures avant la messe géante que le pape Léon XIV doit célébrer dans l'après-midi au deuxième jour de sa visite en France.
À la Concorde, les fidèles affluent avant la messe géante de Léon XIV
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