La Russie et la Chine mettent leur veto à une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU réclamant le déblocage du détroit d'Ormuz, y encourageant l'escorte des navires, un texte pourtant déjà loin du feu vert réclamé par les pays du Golfe pour le libérer par la force. IMAGES
A l'ONU, Moscou et Pékin opposent leur véto au déblocage du détroit d'Ormuz
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