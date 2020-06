A l'hôpital de Remiremont, dans l'Est de la France : quel avenir après le Covid-19 ?

France 24 • 24/06/2020 à 12:24

Alors qu'en pleine pandémie de coronavirus, les hôpitaux de l'Est de la France, touché de plein fouet, ont su ouvrir en catastrophe des centaines de lits de réanimation, l'heure est au bilan et à l'inquiétude. Si la crise sanitaire a permis aux soignants de bénéficier de moyens supplémentaires et de travailler dans de meilleures conditions, ce confort relatif risque néanmoins de ne pas durer. A l'hôpital de Remiremont, dans le Massif des Vosges, le personnel soignant craint d'être rattrapé par la pression financière. Reportage de Karina Chabour.