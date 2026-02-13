"Elle est à jamais mon bébé, parce que c'est ce qu'elle était. Elle était un bébé", déclare Sarah Lampert, dont la fille de 12 ans a été tuée dans l'attaque de Tumbler Ridge, au Canada.
"A jamais mon bébé": la mère d'une élève tuée au Canada s'exprime
