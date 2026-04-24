En compagnie d'un lapin, d'un chien, d'un hérisson et d'oiseaux, des enfants se réunissent pour une séance de soutien psychologique assistée par des animaux, dans le cadre d'un projet mené dans un atelier d'art à al-Zawayda, dans le centre de la bande de Gaza.
À Gaza, la psychothérapie assistée par des animaux redonne le sourire aux enfants
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