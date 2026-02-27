La chanteuse pop belge Angèle a présenté jeudi à Bruxelles un nouveau single réalisé en collaboration avec le duo électro français Justice.
A Bruxelles, sa ville, Angèle dévoile un nouveau titre
