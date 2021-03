France 24 • 15/03/2021 à 11:53

9h, cité de la Noue. Après quelques heures de sommeil, Alhassane Diallo est sur le pont. Tous les lundis, c'est le même rituel. Il part récupérer dans Paris des objets destinés à la benne.

On est cette semaine à Bagnolet. Sous la dalle de la cité, Alhassane, Alexandre et Guillaume ont imaginé une recyclerie, pour servir au mieux les habitants mais aussi leur environnement. Un circuit court, solidaire et écolo à découvrir dans Pas 2 Quartier.