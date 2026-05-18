information fournie par Reuters • 18/05/2026 à 06:01

LE POINT sur le conflit au Moyen-Orient

Des doutes planent sur une issue au conflit entre les Etats-Unis et l'Iran, près de six semaines après l'annonce d'un cessez-le-feu temporaire, alors que les deux camps continuent d'afficher leurs divergences sur les termes d'un potentiel accord et que Donald Trump a de nouveau prévenu Téhéran que le temps pressait.

"Ils feraient mieux de se bouger, VITE, ou il ne restera plus rien d'eux", a écrit dimanche le président américain sur Truth Social à l'adresse des Iraniens, alors qu'il multiplie menaces et commentaires déconcertants voire contradictoires depuis le début du conflit, déclenché par la campagne de bombardements des Etats-Unis et d'Israël le 28 février.

Téhéran a dénoncé des "demandes excessives", selon lui synonymes de capitulation, formulées par Washington. Donald Trump a dit pour sa part juger "totalement inacceptable" la dernière proposition iranienne, transmise via le Pakistan, médiateur de ces négociations.

Le président américain répète vouloir s'assurer que l'Iran ne se dotera jamais de l'arme nucléaire. Téhéran nie de longue date avoir un tel objectif.

Selon des sources, Téhéran réclame comme première étape d'un accord la garantie d'une fin définitive des hostilités sur tous les fronts, notamment au Liban, avant d'être disposé à discuter ultérieurement d'autres questions dont celle du nucléaire, parmi les principaux points d'achoppement avec Washington.

La campagne militaire d'Israël au Liban s'est poursuivie en dépit de la trêve annoncée le 16 avril par Donald Trump et tout récemment prolongée à la suite de discussions aux Etats-Unis. L'armée israélienne occupe le sud du Liban, dont elle a détruit nombre de localités, et a également attaqué la capitale Beyrouth, disant vouloir neutraliser le Hezbollah pro-iranien.

Plus de 2.800 personnes ont été tuées au Liban depuis qu'Israël a lancé le 2 mars une nouvelle offensive aérienne et terrestre, et 1,2 million de personnes ont été déplacées dans le pays. Nombre de civils, dont des enfants, des secouristes et des journalistes, ont été tués par Tsahal. Deux civils israéliens ont été tués dans des attaques du Hezbollah depuis cette date.

Des milliers de personnes ont été tuées à travers le Moyen-Orient en l'espace de moins de deux mois.

Voici les principaux développements et éléments à savoir:

SUR LES NÉGOCIATIONS ENTRE LES PARTIES PRENANTES

* Le chef de la diplomatie iranienne attendu vendredi à Islamabad-source (Full Story)

* ANALYSE - Les alliés de Washington craignent un accord USA-Iran bâclé nL8N4130AQ

* Trump annonce une trêve de 10 jours entre Israël et le Liban nL8N40Z1XE

* Washington et Téhéran songent à un accord provisoire pour surmonter l'écueil du nucléaire - sources nL8N40Z1H3

* ANALYSE - Les Etats du Golfe redoutent des négociations axées sur le détroit d'Ormuz (Full Story)

* Les échanges USA-Iran se poursuivent malgré l'impasse de la réunion d'Islamabad - sources nL8N40W25O

* Premières discussions directes, à Washington, entre le Liban et Israël nL8N40X0KL

* Pas d'accord entre Américains et Iraniens lors d'une réunion à haut niveau au Pakistan nL8N40V00T

* Les USA acceptent de libérer des avoirs iraniens gelés, dit une source iranienne (Full Story)

* ANALYSE - Des limites à la méthode Trump mises en exergue par le revirement opéré avec le cessez-le-feu nL8N40S023

* ANALYSE - Alors que Trump crie victoire, l'Iran a renforcé sa position avec le détroit d'Ormuz nL8N40R2JV

* Les délégations américaine et iranienne attendues jeudi à Islamabad-sources (Full Story)

* Trump dit accepter de suspendre les bombardements contre l'Iran pendant deux semaines (Full Story)

* Le Pakistan cherche à repousser la date butoir de l'ultimatum de Trump (Full Story)

* Le Pakistan propose d'accueillir des discussions de paix pour mettre fin à la guerre en Iran (Full Story)

* ANALYSE - Islamabad mise sur ses relations avec Trump et l'Iran pour s'imposer comme médiateur nL6N40D0QB

* L'Iran veut que le Liban soit inclus dans un potentiel accord de cessez-le-feu, selon des sources nL8N40D2IR

* Trump vante des avancées face à l'Iran, sans fixer de calendrier sur la fin de la guerre (Full Story)

* Trump rejette pour l'heure tout effort de médiation, disent des sources (Full Story)

EN IRAN

* Le comité Nobel appelle l'Iran à libérer Narges Mohammadi, hospitalisée (Full Story)

* L'Iran intercepte deux navires cherchant à quitter le Golfe (Full Story)

* L'Iran annonce la réouverture du détroit d'Ormuz le temps du cessez-le-feu (Full Story)

* L'Iran utilise un satellite espion chinois dans la région, selon le FT, la Chine dément nL8N40Y0MV

* Le nouveau guide iranien grièvement blessé et défiguré, disent des sources (Full Story)

* Les Gardiens iraniens disent avoir attaqué un centre "cloud" d'Amazon à Bahreïn (Full Story)

* Les "durs" du pouvoir iranien pressent en faveur d'une bombe nucléaire-sources (Full Story)

* Téhéran durcit sa position vis-à-vis de négociations avec les USA-sources (Full story)

* L'Iran est prêt à laisser les navires japonais passer par le détroit d'Ormuz-Kyodo (Full Story)

* L'Iran ne peut plus enrichir de l'uranium ni fabriquer des missiles balistiques, dit Netanyahu (Full Story)

* PORTRAIT - Le président du Parlement, Mohammed Baqer Qalibaf, nouvel homme clé à Téhéran (Full Story)

* ENCADRE - Le gisement de gaz iranien de South Pars au coeur de l'escalade du conflit (Full Story)

* L'assassinat de Larijani complique la prise de décisions et limite les options de Téhéran nL8N40622X

* PORTRAIT - Le pragmatique Ali Larijani, au rôle central, tué dans une frappe israélienne nL8N4052EU

* Garder le contrôle: Téhéran médiatise les sorties publiques de ses dirigeants (Full Story)

* ENCADRE - Le secteur pétrolier et gazier de l'Iran

nL8N4061UI

* ENCADRE - L'île de Kharg, plate-forme stratégique pour le pétrole iranien (Full Story)

* Les USA frappent l'île de Kharg, dit Trump (Full Story)

* Mojtaba Khamenei, dans son premier message, insiste sur la fermeture d'Ormuz (Full Story)

* Le nouveau guide suprême iranien légèrement blessé mais actif, dit un responsable à Téhéran (Full Story)

* PORTRAIT - Qui est Mojtaba Khamenei, nouveau guide suprême iranien ? (Full Story)

* ANALYSE - Avec le choix de Mojtaba Khamenei, l'Iran défie Trump (Full Story)

* ANALYSE - Face aux USA et Israël, Téhéran mise sur une guerre d'usure (Full Story)

* ANALYSE - Sous le feu israélo-américain, l'Iran abandonné par la Russie et la Chine (Full Story)

* Les USA portent probablement la responsabilité de l'attaque d'une école iranienne, selon des sources (Full Story)

* À Téhéran, les bombardements sèment la terreur, mais pas de soulèvement contre le régime (Full Story)

* ENCADRE - Qui pour diriger le système théocratique iranien ? (Full Story)

AUX ETATS-UNIS

* Les Américains tiennent Trump pour responsable de la flambée des prix de l'essence-sondage Reuters/Ipsos (Full Story)

* Les USA vont retarder la livraison d'armes à certains pays européens à cause de la guerre en Iran - sources (Full Story)

* La Maison blanche met son personnel en garde contre les paris sur les marchés à terme (Full Story)

* Un avion de combat américain abattu dans le ciel iranien, un membre d'équipage secouru, l'autre recherché (Full Story)

* Trump envisage "absolument" de se retirer de l'Otan, aggravant les tensions entre alliés (Full Story)

* Le Pentagone se prépare à plusieurs semaines d'opérations au sol, selon le Washington Post (Full Story)

* Trump estime que les USA "n'ont pas à être là pour l'Otan" (Full Story)

* EXCLUSIF - Les USA peuvent confirmer la destruction de seulement un tiers de l'arsenal de missiles iranien-sources (Full Story)

* ENCADRE - Prendre l'île iranienne de Kharg, une opération à haut risque pour Washington (Full Story)

* ANALYSE - Le revirement de Trump dans sa menace à l'Iran consécutif à des avertissements du Golfe nL8N40C2JW

* Les USA accordent une dérogation de 30 jours pour l'achat de pétrole iranien bloqué en mer (Full Story)

* Les USA sur le point d'atteindre leurs objectifs de guerre, dit Trump (Full Story)

* Le Pentagone réclame 200 milliards de plus pour la guerre, le Congrès s'étonne (Full Story)

* EXCLUSIF - Les USA envisagent un renforcement militaire en Iran (Full Story)

* Pour défendre la guerre, Trump use d'une méthode habituelle: attaquer les médias nL8N4060U6

* Le dénouement de la guerre, objet d'une lutte d'influence à la Maison blanche nL8N4010S6

* Le chef de l'antiterrorisme démissionne en raison de la guerre, dément le risque de menace imminente nL8N4051X4

* Trump avait été informé par les renseignements US que l'Iran pourrait riposter contre les pays du Golfe nL8N405059

* EXCLUSIF - Des renseignements US montrent que le régime iranien ne court pas le risque de s'effondrer, selon des sources (Full Story)

* Trump n'exclut pas d'alléger les sanctions contre la Russie pour faire baisser les prix du pétrole (Full Story)

* Trump et Rubio donnent des raisons divergentes pour expliquer l'implication des Etats-Unis (Full Story)

* Les conseillers de Trump tentent d'obtenir le soutien du Congrès à propos du conflit (Full Story)

* Trump veut rompre tous les liens commerciaux avec l'Espagne (Full Story)

* Le président américain salue l'aide de l'Allemagne (Full Story)

* ANALYSE - Le camp Trump préoccupé par l'impact de la guerre sur les "midterms" du Congrès (Full Story)

EN ISRAËL

* ANALYSE - Israël se prépare à une "guerre sans fin" en dépit de la trêve USA-Iran nL6N40S0R8

* ANALYSE - Netanyahu veut éviter des élections anticipées, faute de regain de popularité avec la guerre nL6N40D10X

* La guerre renforce Netanyahu aux dépens de Trump (Full Story)

* Le quotidien israélien Haaretz rapporte qu'Israël et le Liban vont mener des pourparlers directs (Full Story)

* Israël ignore l'offre de dialogue du président libanais (Full Story)

* Israël n'a aucune certitude sur une chute du pouvoir iranien malgré la guerre (Full Story)

* Israël a décidé en novembre dernier d'abattre Khamenei - ministre (Full Story)

AU LIBAN

* ECLAIRAGE - Fragilisé, le Hezbollah joue son va-tout iranien nL8N41H0SQ

* Des efforts de médiation de Ryad au Liban entravés par les divisions à Beyrouth à propos des négociations avec Israël

nL8N41D35L

* La trêve à nouveau enfreinte au Liban à la veille de discussions Israël-Beyrouth (Full Story)

* Les déplacés libanais commencent à rentrer chez eux à la faveur du cessez-le-feu (Full Story)

* La flambée des prix alimentaires au Liban inquiète l'ONU (Full Story)

* REPORTAGE - A l'hôpital Rafic-Hariri, des familles éplorées tentent d'identifier leurs proches nL6N40S0YG

* Attaque à grande échelle d'Israël au Liban, au moins 254 morts (Full Story)

* Le gouvernement se prépare à une crise migratoire de longue durée avec l'assaut israélien nL8N40J23F

* ANALYSE - La guerre entre le Hezbollah et Israël réveille les fractures dans le pays nL8N40F175

* Trois journalistes libanais tués dans une frappe israélienne-Al Manar TV (Full Story)

* L'armée israélienne veut occuper une "zone de sécurité" jusqu'au Litani (Full Story)

* Anticipant une invasion israélienne, le Hezbollah revient à une stratégie de guérilla, disent des sources (Full Story)

* Migrants et réfugiés à l'abri des frappes israéliennes dans une église à Beyrouth (Full Story)

* Des combattants d'élite du Hezbollah retournent au combat contre Israël - sources (Full Story)

EN FRANCE

* Le porte-avions Charles-de-Gaulle en route pour le golfe d'Aden nL8N41J1X7

* Emmanuel Macron annonce la mort d'un soldat français blessé au Liban (Full Story)

* Nouvelles aides et plan d'économies face au coût de €6 mds de la crise en Iran (Full Story)

* La crise liée à la guerre en Iran a coûté 4 à 6 mds d'euros, dit Lescure (Full Story)

* Emmanuel Macron annonce la mort d'un soldat français de la FINUL au Sud-Liban (Full Story)

* La crise au Moyen-Orient aura "un impact" sur la croissance, dit Amiel nL8N40W074

* Macron évoque la situation au Liban avec le pape Léon XIV (Full Story)

* Les banques françaises, BPCE en tête, sont les plus exposées au Moyen-Orient, selon Morningstar DBRS (Full Story)

* Macron s'est entretenu avec Pezeshkian, Trump (Full Story)

* Cécile Kohler et Jacques Paris attendus en France, l'Iranienne Mahdieh Esfandiari libérée en échange (Full Story)

* Environ 18% des stations-service en rupture de stocks, dit Bregeon (Full Story)

* France/Carburants-Bercy annonce des prêts bonifiés pour les TPE les plus touchées (Full Story)

* ENCADRE-"Ce n'est pas un spectacle" : Macron fustige les volte-face de Trump sur l'Iran et l'Otan (Full Story)

* "Sécurisation renforcée" à Paris après l'attentat déjoué au siège de Bank of America (Full Story)

* Mise en examen requise contre quatre personnes dans l'attentat déjoué contre Bank of America (Full Story)

* ENCADRE - Près de 70 mlns d'euros pour les secteurs affectés par le conflit au Moyen-Orient (Full Story)

* Le conflit assombrit les perspectives économiques, dit la Banque de France (Full Story)

* Macron appelle à la désescalade au Moyen-Orient (Full Story)

* Macron appelle à un moratoire sur les frappes ciblant les infrastructures civiles au Moyen-Orient (Full Story)

* Un soldat français tué dans une frappe de drone en Irak, six autres blessés nL8N40102F

* Réunion par visioconférence des dirigeants des pays du G7, dit l'Elysée (Full Story)

* Macron annonce une "mission défensive" pour permettre la réouverture du détroit d'Ormuz (Full Story)

* La France va apporter véhicules blindés et soutien opérationnel au Liban, dit Macron (Full Story)

* Macron appelle Israël et Beyrouth à la désescalade au Liban (Full Story)

* La France défend une posture "strictement défensive" au Moyen-Orient (Full Story)

* Le porte-avions français Charles-de-Gaulle en route pour la Méditerranée orientale (Full Story)

* Paris, Berlin et Londres menacent l'Iran d'actions "défensives" si les attaques dans le Golfe continuent (Full Story)

AILLEURS AU MOYEN-ORIENT ET DANS LE MONDE

* ENCADRE - Nombre de morts, pays par pays, après l'attaque de l'Iran par les USA et Israël (Full Story)

* ECLAIRAGE-La guerre en Iran a encore détérioré les relations transatlantiques (Full Story)

* Entretien Trump-Poutine, des idées proposées sur l'Iran selon le Kremlin (Full Story)

* ECLAIRAGE - Après Ormuz, l'Asie préoccupée par la sécurité du détroit de Malacca nL8N4161KL

* ENCADRE - Les câbles sous-marins, autre enjeu stratégique du détroit d'Ormuz nL6N41B0R0

* La BCE doit garder la tête froide face à la guerre en Iran-De Guindos (Full Story)

* Une société grecque dénonce des messages frauduleux assurant un passage sûr via le détroit d'Ormuz (Full Story)

* Une mission de sécurisation du détroit d'Ormuz va être créée (Full Story)

* Le Pakistan a escorté les négociateurs iraniens entre Islamabad et Téhéran-sources (Full Story)

* ANALYSE-Iran-La Chine intensifie ses efforts diplomatiques, la venue de Trump à l'esprit (Full Story)

* Le FMI abaisse sa prévision de croissance mondiale en raison de la guerre nL8N40X1DQ

* L'Espagne accentue ses critiques envers Israël et les Etats-Unis malgré les menaces de Trump nL6N40S0WZ

* Tirs près du consulat israélien à Istanbul, un assaillant tué et deux autres blessés (Full Story)

* ENCADRE-Les usines de dessalement du Golfe, desservant des millions de personnes, sous la menace iranienne (Full Story)

* Cinq pays de l'UE préconisent un impôt exceptionnel sur les bénéfices des groupes énergétiques (Full Story)

* Quarante pays discutent comment sécuriser le détroit d'Ormuz (Full Story)

* Poutine et le prince héritier saoudien ont discuté des opérations au Moyen-Orient (Full Story)

* ANALYSE - La guerre pourrait paradoxalement renforcer l'Iran et affaiblir les pays du Golfe (Full Story)

* Les Européens résistent à des demandes de Washington pour la guerre en Iran nL8N40J20I

* ANALYSE - Face aux drones iraniens, l'expertise de l'Ukraine peut être utile au Moyen-Orient nL6N40I0OY

* L'Ukraine conclut des accords de coopération de défense avec le Qatar et les EAU (Full Story)

* EXCLUSIF - La guerre menée par Trump contre l'Iran pousse l'Inde à renouer avec la Russie (Full Story)

* EXCLUSIF - SMIC a fourni des équipements de fabrication de puces à l'armée iranienne-responsables US (Full Story)

* Le conflit avec l'Iran freine le tourisme à Chypre et en Grèce (Full Story)

* ANALYSE - Alors que l'Occident a échoué à sécuriser la mer Rouge, la tâche sera plus ardue encore avec Ormuz nL6N40D0TH

* Poutine exprime à Téhéran le soutien de Moscou (Full Story)

* EXCLUSIF - L'Irak déclare la force majeure sur les sites exploités par des sociétés pétrolières étrangères-sources (Full Story)

* Un aéroport isolé d'Espagne sert à stationner les avions bloqués par le conflit au M.-O. (Full Story)

* L'Espagne prévoit un plan de €5 mds pour contrer l'impact du conflit (Full Story)

* La Suisse suspend ses exportations d'armes vers les États-Unis en raison de la guerre (Full Story)

* L'Ukraine déploie des unités chargées d'intercepter des drones dans cinq pays du Moyen-Orient (Full Story)

* Allemagne-Un conflit prolongé pourrait compromettre la reprise et raviver l'inflation - ZEW (Full Story)

* EXCLUSIF - Les USA poussent la Syrie à agir contre le Hezbollah nL8N40521G

* EXCLUSIF - Le Hamas mène des pourparlers avec le Conseil de la paix de Trump nL6N4040ZX

* Une explosion endommage une école juive à Amsterdam (Full Story)

* Trois membres des Forces de mobilisation populaire tués dans une frappe à Bagdad, disent des sources (Full Story)

* Le plan Trump pour Gaza ralenti par la guerre en Iran, disent des sources (Full Story)

* La Turquie a déployé six F-16 et des systèmes antiaériens à Chypre-ministère (Full Story)

* ANALYSE - Les frappes de Téhéran contre les Etats du Golfe pourraient élargir la guerre contre l'Iran (Full Story)

* Les USA enjoignent le Sri Lanka à empêcher le rapatriement des Iraniens - mémo (Full Story)

* La Syrie en alerte à ses frontières avec le Liban et l'Irak (Full Story)

* L'Allemagne pourrait subir une perte de €40 mds avec le conflit au Moyen-Orient (Full Story)

L'IMPACT DU CONFLIT SUR LE MARCHÉ DE L'ÉNERGIE

* ENCADRE - Les mesures prises pays par pays face à la hausse des coûts énergétiques (Full Story)

* ANALYSE - La guerre relance la demande pour les panneaux solaires résidentiels en Europe nL6N4160Y4

* L'UE présente des mesures sur l'énergie pour atténuer l'impact de la guerre en Iran (Full Story)

* ENCADRE-La réponse de l'Europe à la crise énergétique liée à la guerre en Iran (Full Story)

* L'AIE évalue à deux ans un retour à la normale de la production d'énergie au Moyen-Orient (Full Story)

* Le FMI met en garde contre les aides aux carburants dans un contexte de crise énergétique (Full Story)

* ECLAIRAGE - Quelles seraient les conséquences du blocus naval américain en Iran sur les flux pétroliers ? nL6N40W0EV

* L'UE met en garde contre un choc énergétique durable si la guerre se prolonge nL6N40Y0TQ

* Les compagnies aériennes européennes demandent à l'UE des mesures d'urgence sur le kérosène nL8N40X0ZG

* L'Opep+ envisagerait une nouvelle hausse de sa production de pétrole-sources (Full Story)

* Europe-Le prix à la pompe profite aux voitures électriques d'occasion (Full Story)

* L'UE reporte sa proposition d'interdire les importations de pétrole russe (Full Story)

* Les États-Unis accordent une dérogation de 30 jours pour l'achat de pétrole russe en mer nL6N4010LL

* L'AIE va débloquer 400 millions de barils de pétrole face à la hausse des cours (Full Story)

* Le prix du pétrole brent repasse au-dessus des $100 le baril (Full Story)

* ANALYSE - Les pays européens disposent de moins d'options qu'en 2022 pour amortir le choc énergétique nL6N4010JS

* ENCADRE - Quelle quantité de pétrole les pays du G7 détiennent-ils dans leurs réserves d'urgence ? (Full Story)

* ENCADRE - La guerre perturbe en profondeur le commerce du pétrole et du gaz (Full Story)

* Le Koweït réduit sa production pétrolière après des attaques l'Iran (Full Story)

* Le Kremlin affirme que la guerre en Iran a stimulé la demande d'énergie russe (Full Story)

* ANALYSE - L'Europe face au défi du stockage de gaz, la guerre au Moyen-Orient réduit l'approvisionnement (Full Story)

L'IMPACT DU CONFLIT SUR D'AUTRES SECTEURS ÉCONOMIQUES

* USA-Etranglée par la hausse des cours du brut, Spirit Airlines cesse ses activités (Full Story)

* ANALYSE-Les investisseurs bientôt à court de temps pour se préparer au véritable choc pétrolier (Full Story)

* Guerre en Iran et prix du kérosène : les compagnies aériennes face à l'incertitude (Full Story)

* ANALYSE - La pénurie d'engrais liée au conflit menace les prochaines récoltes mondiales nL6N41A0XP

* La flambée du carburant renchérit les vols long-courriers d'environ $100 - étude (Full Story)

* Les prix alimentaires devraient continuer à augmenter si la guerre en Iran se prolonge-FAO (Full Story)

* Hyundai signale des perturbations dans ses exportations avec le conflit au Moyen-Orient (Full Story)

* La guerre au Moyen-Orient affecte également le secteur des cosmétiques (Full Story)

* ANALYSE - La guerre en Iran menace de provoquer une nouvelle hausse des prix alimentaires dans les pays en développement (Full Story)

* La BCE a la capacité d'agir "autant que nécessaire" face au conflit au Moyen-Orient-Villeroy (Full Story)

* ENCADRÉ - Les responsables de la BCE écartent toute mesure sur les taux à court terme malgré la flambée du pétrole (Full Story)

* ANALYSE - Le conflit menace l'approvisionnement en médicaments anticancéreux nL6N4040J6

* Avec la guerre en Iran, les compagnies aériennes augmentent les prix des billets d'avion (Full Story)

* Le nickel indonésien pourrait bientôt manquer de soufre à cause du Moyen-Orient (Full Story)

* La guerre au Moyen-Orient pourrait stimuler la demande en huile de palme dans le secteur du biodiesel (Full Story)

* ANALYSE - Les marchés émergents pourraient résister aux chocs du Moyen-Orient (Full Story)

* Le conflit iranien menace le tourisme dans le Golfe, sapant des années d'investissement (Full Story)

* Le conflit au Moyen-Orient pourrait perturber l'approvisionnement en matériaux de fabrication des puces-Corée du Sud (Full Story)

* Avec le conflit en Iran, des Asiatiques fortunés cherchent à rapatrier leurs actifs placés à Dubaï (Full Story)

* ANALYSE - Le dollar retrouve son statut de valeur refuge tandis que les frappes contre l'Iran ébranlent les marchés (Full Story)

* ANALYSE - Entre dépenses massives et concurrence, le Bund allemand moins recherché comme valeur refuge (Full Story)

* ANALYSE - La BCE craint une reprise de l'inflation liée à l'énergie (Full Story)

* ENCADRE - Quelles sont les répercussions économiques du conflit au Moyen-Orient sur l'Europe ? (Full Story)

L'IMPACT DU CONFLIT SUR LE SPORT

* Football-Des dirigeants iraniens renoncent au congrès de la FIFA (Full Story)

* Football-Des joueuses iraniennes remercient le gouvernement australien pour sa protection (Full Story)

* Football-La participation de l'Iran au Mondial toujours en suspens (Full Story)

* Football-L'Iran discute avec la Fifa pour déplacer au Mexique ses matches à la Coupe du monde nL8N40507P

* Football-La menace de retrait de l'Iran de la Coupe du monde laisse la FIFA dans l'incertitude (Full Story)

* Football-Le ministre iranien des Sports exclut une participation de son pays à la Coupe du monde (Full Story)

* Cinq joueuses de l'équipe féminine iranienne de football obtiennent l'asile en Australie (Full Story)

* ENCADRE - Le conflit affecte aussi les événements sportifs (Full Story)

(Rédaction de Paris)