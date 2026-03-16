Le conflit au M.-O. menace l'approvisionnement en médicaments anticancéreux

La guerre au Moyen-Orient perturbe l'approvisionnement en médicaments essentiels dans le Golfe, mettant en péril les voies d'approvisionnement en médicaments anticancéreux et autres traitements nécessitant une réfrigération, et obligeant les entreprises à rediriger les vols et à trouver des accès terrestres vers la région, ont déclaré des dirigeants du secteur.

Le conflit, déclenché par les attaques américaines et israéliennes contre l'Iran il y a deux semaines et amplifié par les frappes iraniennes dans toute la région, a mis hors service des hubs aériens clés et fermé des voies maritimes, paralysant le transport de biens pour de nombreux produits, des médicaments à la nourriture et au pétrole.

Bien qu’il y ait pour l’instant peu de signes de pénuries majeures, cela pourrait changer si le conflit s’éternise, ont déclaré certains dirigeants. Le Golfe dépend fortement des importations et certains médicaments ont une durée de conservation limitée et nécessitent un stockage rigoureux dans la chaîne du froid, ce qui rend le transport terrestre de longue durée moins pratique.

Des dirigeants de laboratoires pharmaceutiques occidentaux ont déclaré qu'ils cherchaient des routes alternatives vers le Golfe et transportaient certains médicaments par voie terrestre depuis des aéroports comme Jeddah et Riyad en Arabie saoudite. Parmi les autres options figuraient Istanbul et Oman.

Les principaux aéroports de la région, y compris ceux de Dubaï, d’Abou Dhabi et de Doha, ont été fermés en raison des frappes iraniennes. Dubaï et Doha sont des hubs majeurs de fret reliant l’Europe à l’Asie et à l’Afrique, où les compagnies aériennes Emirates EMIRA.UL et Etihad, ainsi que des entreprises de logistique telles que DHL DHL.UL , traitent des médicaments sensibles à la température.

Wouter Dewulf, professeur à l'Antwerp Management School, a cité des données du secteur montrant que plus d'un cinquième du fret aérien mondial – principale voie pour les médicaments et vaccins critiques ou vitaux – est exposé aux perturbations au Moyen-Orient.

Un dirigeant a averti que des "corridors de la chaîne du froid" alternatifs ne pouvaient pas être mis en place du jour au lendemain et n'étaient pas toujours disponibles.

Un autre dirigeant d'une entreprise pharmaceutique a déclaré avoir mis en place des équipes internes chargées de prioriser les expéditions vitales pour les patients, notamment les traitements contre le cancer, et a averti que certains envois contrôlés en température pourraient manquer leurs correspondances à moins qu’un stockage et une manutention appropriés ne soient assurés.

Un dirigeant d’une entreprise de dispositifs médicaux a déclaré que la première étape consistait à cartographier les envois déjà en transit ou prêts à partir, puis à décider quelles palettes devaient être détournées et si de nouveaux envois devaient être planifiés.

Ce dirigeant, qui comme d’autres a parlé sous couvert d’anonymat pour discuter des opérations internes, a indiqué que certaines cargaisons entre l’Europe et l’Asie, qui transitent habituellement par les aéroports de Dubaï ou de Doha, étaient désormais acheminées via la Chine ou Singapour. Les voies maritimes n’étaient pas envisageables en raison de la durée plus longue du trajet, ainsi que de la fermeture par l’Iran du détroit d’Ormuz, d’importance cruciale.

"Si vous devez pratiquer une intervention chirurgicale urgente sur un patient en attente de soins, vous devez choisir le mode de transport le plus rapide", a-t-il déclaré.

LES HÔPITAUX POURRAIENT ÊTRE À COURT DE STOCKS DANS QUELQUES SEMAINES

Prashant Yadav, chercheur senior en santé mondiale au Council on Foreign Relations, a déclaré que les stocks de médicaments sensibles à la température, à courte durée de conservation et plus coûteux étaient généralement suffisants pour environ trois mois, les traitements contre le cancer, en particulier les anticorps monoclonaux, étant parmi les plus exposés.

Les retards dans la livraison de médicaments oncologiques peuvent avoir des conséquences graves pour les patients, qui pourraient être contraints de recommencer un traitement ou voir leur cancer progresser.

La perturbation posait déjà des problèmes pour certaines entreprises, a précisé Prashant Yadav, certaines de leurs clientes avertissant qu’elles pourraient être à court de fournitures dans quatre à six semaines si la situation ne s’améliorait pas.

Plus de 100 acteurs des secteurs pharmaceutique et logistique ont participé la semaine dernière à un webinaire organisé par Pharma.Aero, un groupe spécialisé dans la logistique des sciences de la vie, pour discuter de la crise du Golfe et de ses implications sur la chaîne d'approvisionnement et le transport.

LE SECTEUR TIENT POUR L'INSTANT Certains prestataires logistiques affirment que le secteur s'en sort pour l'instant. Dorothee Becher, responsable de la logistique aérienne pour le secteur de la santé chez le transporteur Kuehne+Nagel KNIN.S , a déclaré que les compagnies aériennes desservaient Jeddah, Riyad et Oman, en utilisant des routes terrestres pour atteindre les marchés finaux.

"Je ne vois pas encore de risque que les stocks chutent de manière dramatique", a-t-elle déclaré, ajoutant que les marchandises de santé étaient traitées en priorité.

Mais assurer la continuité des expéditions est un combat constant.

Doaa Fathallah, directrice des opérations de la société de logistique biopharmaceutique Marken, a déclaré que le fret en chaîne du froid passait, mais seulement grâce à une réorganisation continue 24 heures sur 24, les restrictions de l’espace aérien changeant rapidement.

Ces réacheminements entraînent des temps de transit plus longs et des coûts de carburant plus élevés, augmentant les frais de transport, a-t-elle précisé, tout en nécessitant l’usage de glace sèche pour maintenir les médicaments au froid.

Les risques pour le secteur augmentent si les perturbations persistent, ont déclaré des dirigeants, alors que les stocks dans le Golfe et en Asie s’épuisent.

Les problèmes de transport peuvent également affecter des produits qui ont un impact indirect sur l’approvisionnement en médicaments, comme les bouchons de flacons, les plastiques pour perfusions intraveineuses et d’autres éléments nécessaires à l’emballage.

"Ce n’est pas toujours une pénurie de médicaments en soi", a déclaré David Weeks, qui suit le secteur de la chaîne d’approvisionnement pour l’agence de notation Moody’s. "Dans certains cas, c’est le petit bouchon du flacon d’où l’on extrait la dose."

(Maggie Fick à Londres, avec la contribution de Bhanvi Satija à Londres; version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)