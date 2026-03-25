Le Pakistan mise sur ses relations avec Trump et l'Iran pour s'imposer comme médiateur

par Ariba Shahid, Saad Sayeed et Mubasher Bukhari

Le Pakistan tente de s'appuyer sur ses efforts de rapprochement avec Donald Trump et sur sa réputation d'acteur relativement neutre - et entretenant des liens de longue date avec l'Iran - pour s'imposer comme un médiateur et accueillir des pourparlers visant à mettre fin à la guerre entre les Etats-Unis et la République islamique.

De tels pourparlers conféreraient au Pakistan une stature mondiale sans précédent depuis que le pays a contribué à une médiation ayant conduit à la visite du président américain Richard Nixon en Chine en 1972.

Cela couronnerait également plus d'un an de renforcement des relations avec le président américain, opéré par le biais d'une diplomatie avisée et d'accords dans le secteur des cryptomonnaies.

Islamabad a transmis à Téhéran une proposition américaine pour mettre un terme au conflit, a déclaré mercredi un haut responsable iranien à Reuters, ajoutant que le lieu d'éventuels pourparlers entre les Etats-Unis et l'Iran n'était pas encore défini et que le Turquie était également pressentie pour accueillir des négociations.

Le Pakistan, qui entretient des contacts directs avec Washington et Téhéran alors que ce genre de relations sont gelées pour la plupart des autres pays, bénéficierait également directement de la fin de la guerre.

Le pays d'Asie du Sud compte la deuxième plus importante population chiite au monde après l'Iran et a été le théâtre de manifestations à l'échelle nationale au lendemain des frappes américaines et israéliennes qui ont tué l'ayatollah Ali Khamenei au début du conflit, le 28 février.

Le risque qu'une guerre prolongée en Iran déborde sur le Pakistan figure parmi les plus grandes craintes d'Islamabad, selon des analystes et des responsables de la sécurité.

"CRÉDIBILITÉ INHABITUELLE"

Le Pakistan, par ailleurs engagé dans un conflit avec le gouvernement taliban afghan, souffre également des perturbations dans l'approvisionnement en carburant provoquées par la guerre en Iran.

"Le Pakistan jouit d'une crédibilité inhabituelle en tant que médiateur : il entretient des liens fonctionnels tant avec Washington qu'avec Téhéran, tandis que son histoire de relations tendues avec chacune de ces parties lui confère juste assez de distance pour être perçu comme un intermédiaire crédible", a dit à Reuters Adam Weinstein, directeur adjoint du programme Moyen-Orient au Quincy Institute, basé à Washington.

Le chef de l'armée pakistanaise Asim Munir a noué des relations étroites avec Donald Trump pour mettre un terme à des années de méfiance réciproque et le Pakistan a intégré le Conseil de la paix mis sur pied par le président américain juste après une rencontre entre les deux hommes, en janvier, à Davos.

Le Pakistan a également conclu un accord avec une entreprise de cryptomonnaie liée à la famille Trump pour utiliser son stablecoin USD1 dans le cadre de paiements transfrontaliers, tandis que l'envoyé de la Maison blanche Steve Witkoff a aidé à négocier un accord pour rénover l'hôtel Roosevelt de New York, propriété de la compagnie aérienne nationale pakistanaise.

Le Pakistan a en outre été impliqué dans les efforts diplomatiques visant à mettre fin au conflit avec l'Iran depuis le début de la guerre, notamment en transmettant au moins une demi-douzaine de messages entre les États-Unis et l'Iran, selon cinq sources officielles pakistanaises.

Avant la confirmation mardi par le Premier ministre Shehbaz Sharif de la proposition du Pakistan d'accueillir des pourparlers, l'une des sources du pays et une autre étrangère avaient indiqué que des responsables américains et iraniens pourraient négocier à Islamabad dès la fin de cette semaine.

DES LIENS RENOUÉS AVEC L'IRAN DEPUIS 2024

La source pakistanaise a précisé que le vice-président américain JD Vance, ainsi que Steve Witkoff et le gendre de Trump, Jared Kushner, devaient participer à ces discussions éventuelles.

Selon des communiqués officiels, Shehbaz Sharif et le ministre pakistanais des Affaires étrangères ont eu plus de 30 entretiens avec leurs homologues du Moyen-Orient, ainsi qu'une demi-douzaine avec des responsables iraniens, au cours du mois écoulé.

Deux d'entre eux ont eu lieu lundi, soit le jour où les États-Unis ont annoncé que des efforts de médiation étaient en cours, coïncidant avec une conversation téléphonique entre Asim Munir et Donald Trump confirmée par la Maison blanche.

"Le fait que le Pakistan accueille des pourparlers entre les États-Unis et l'Iran représente une amélioration significative de la position stratégique d'Islamabad", a déclaré à Reuters Kamran Bokhari, chercheur au Middle East Policy Council à Washington.

"Après des décennies de difficultés, le Pakistan semble réapparaître comme un allié majeur des Etats-Unis en Asie occidentale", a-t-il ajouté.

Toujours selon Kamran Bokhari, le Pakistan est le voisin le moins hostile de l'Iran et entretient "les liens les plus étroits avec son adversaire régional historique, l'Arabie saoudite, tout en jouissant de la confiance de Washington".

Le Pakistan partage une frontière sensible avec l'Iran le long de sa province du Baloutchistan, au sud-ouest, théâtre d'une insurrection qui dure depuis des décennies. Les deux pays se sont affrontés le long de cette frontière en janvier 2024, mais ils ont depuis renoué leurs liens.

ACCORD DE DÉFENSE MUTUELLE AVEC TÉHÉRAN

L'Iran pourrait ainsi percevoir le Pakistan comme étant plus neutre que d'autres médiateurs potentiels.

"Contrairement à des États du Golfe comme le Qatar, le Pakistan n'accueille pas de bases militaires américaines et c'est une puissance militaire à part entière", a souligné Adam Weinstein.

Islamabad peut également faire valoir son rôle historique d'intermédiaire, la mission diplomatique de facto de Téhéran aux États-Unis étant hébergée au sein de l'ambassade du Pakistan à Washington depuis la rupture des relations diplomatiques entre les États-Unis et l'Iran en 1979.

Un accord de défense mutuelle entre Islamabad et Ryad, signé en septembre, oblige en outre les deux pays à se porter mutuellement secours et pèse donc dans la balance.

Alors que la guerre menée par les États-Unis en Iran entrait dans sa deuxième semaine et que Téhéran frappait l'Arabie saoudite, le ministre pakistanais des Affaires étrangères, Ishaq Dar, a déclaré avoir alors rappelé cet accord à Téhéran et avoir tenter de jouer un rôle de médiateur.

Des sources sécuritaires au Pakistan ont indiqué qu'Islamabad était lié par cet accord mais s'efforçait d'éviter d'entrer dans le conflit grâce à ses pourparlers secrets avec Téhéran.

(Reportage Ariba Shahid à Islamabad, Mubasher Bukhari à Lahore et Saad Sayeed à Bangkok, avec Alexander Cornwell à Tel-Aviv, version française Benjamin Mallet, édité par Benoit Van Overstraeten)