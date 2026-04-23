La guerre en Iran relance la demande pour les panneaux solaires résidentiels en Europe

par Christoph Steitz

La demande en installations solaires résidentielles a explosé en Europe depuis le début de la guerre en Iran, les ménages tentant de minimiser leur exposition à la flambée des prix de l'énergie provoquée par la guerre au Moyen-Orient.

Le conflit, qui a entraîné une forte hausse des prix du pétrole, du gaz et de l'électricité, touche aussi bien les entreprises que les ménages, qui s'efforcent de trouver des alternatives moins coûteuses.

L'énergie solaire fait notamment partie de ces options.

Selon des entretiens menés auprès de plus d'une demi-douzaine de grossistes en équipements énergétiques et de fournisseurs d'énergie renouvelable en Allemagne, en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas, la demande des propriétaires a plus que doublé depuis le début de la guerre fin février.

C'est un coup de pouce opportun pour une technologie qui représente environ un tiers de la capacité électrique totale de l'Europe, mais dont le rythme des nouvelles installations a baissé l'année dernière pour la première fois en près d'une décennie. Les défenseurs du secteur affirment que l'Europe doit encore faire beaucoup pour réduire sa dépendance vis-à-vis du pétrole et du gaz importés.

"La guerre n'a fait que mettre en évidence le problème qui existait depuis toujours : la dépendance énergétique", a déclaré Janik Nolden, cofondateur de Solarhandel24, grossiste allemand privé en équipements solaires.

"IL S'AGIT DE LA RÉSILIENCE EUROPÉENNE"

Solarhandel24 a indiqué que son chiffre d'affaires net avait plus que triplé en mars pour atteindre près de 70 millions d'euros par rapport à l'année précédente.

L'entreprise a indiqué qu'il devrait encore tripler ce mois-ci pour atteindre jusqu'à 60 millions d'euros.

Pour garantir l'approvisionnement, Solarhandel24 a constitué un stock d'environ un demi-million de panneaux solaires ces dernières semaines – une décision coûteuse, a déclaré Janik Nolden, mais qu'il juge rentable compte tenu du potentiel de hausse du chiffre d'affaires net.

La société allemande Enpal observe une tendance similaire.

L'entreprise énergétique a indiqué qu'elle était en passe d'enregistrer une hausse de 33% de ses commandes en avril pour atteindre environ 120 millions d'euros, grâce aux installations solaires sur les toits.

"Il s'agit de la résilience européenne", a déclaré Mario Kohle, directeur général et fondateur d'Enpal.

"Nous observons cette tendance également dans le secteur de la défense. Tout comme l'Europe doit être capable de se défendre, nous devons être capables de subvenir à nos propres besoins énergétiques."

Si les données agrégées sur les installations en Europe ne sont pas encore disponibles, les associations professionnelles en Allemagne et aux Pays-Bas ont confirmé une reprise de la demande depuis le début de la guerre au Moyen-Orient.

Selon les dirigeants, les propriétaires optent de plus en plus pour des systèmes complets combinant des panneaux solaires avec des batteries et des bornes de recharge pour véhicules électriques, ce qui permet de stocker l'électricité excédentaire et de l'utiliser plus tard.

Cette tendance stimule également la demande en technologies de stockage d'énergie, qui, selon Wijnand van Hooff de Holland Solar, enregistre une hausse de 40% à 50%.

UN CHANGEMENT STRUCTUREL ?

Certains dirigeants soulignent également que les modifications à venir de la réglementation allemande sur les énergies renouvelables constituent un facteur supplémentaire de demande pour les installations solaires résidentielles.

La forte demande enregistrée ces deux derniers mois intervient après un ralentissement du rythme des nouvelles installations solaires en Europe en 2025 avec la suppression progressive des programmes de soutien gouvernementaux, selon le lobby industriel SolarPower Europe.

Le titre de SMA Solar S92G.DE , troisième fabricant mondial d'onduleurs solaires et l'un des rares producteurs d'équipements européens encore en activité, a augmenté d'environ 50% depuis le début de la guerre. L'entreprise a également signalé une hausse de la demande.

"Nous considérons cette flambée de la demande comme un changement structurel que les événements géopolitiques actuels accélèrent, sans toutefois en être à l'origine", a déclaré Ed Janvrin, qui dirige l'activité solaire et de chauffage chez OVO Energy au Royaume-Uni.

Les fabricants solaires chinois affirment toutefois que toute hausse de la demande mondiale liée à la guerre a peu de chances de réduire de manière significative la surcapacité du secteur, la Chine disposant à elle seule d'une capacité de production suffisante pour couvrir près de deux fois la demande mondiale prévue cette année.

Malgré tout, cette flambée met en évidence la manière dont les chocs géopolitiques peuvent rapidement redéfinir la valeur des énergies renouvelables, a déclaré Jannik Schall, cofondateur de la société allemande d'énergies renouvelables 1Komma5Grad.

"Les crises énergétiques récurrentes donnent raison au secteur des énergies renouvelables."

(Rédigé par Christoph Steitz à Francfort, Petra Wischgoll à Düsseldorf, Yamini Kalia, Raechel Thankam Job et Yadarisa Shabong à Bangalore, Susanna Twidale à Londres et Toby Sterling à Amsterdam; version française Etienne Breban, édité par Blandine Hénault)