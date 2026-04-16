Trump annonce un cessez-le-feu de 10 jours entre Israël et Liban

(Actualisé avec déclarations supplémentaires, Hezbollah)

Israël et le Liban ont accepté d'observer un cessez-le-feu de 10 jours à partir de 17h00 heure de Washington (21h00 GMT), a annoncé jeudi Donald Trump.

Le président américain a écrit dans un message sur son réseau Truth Social avoir eu d'"excellentes conversations" avec le président libanais Joseph Aoun et le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu.

Dans un deuxième message, Donald Trump annonce qu'il va inviter les deux dirigeants à la Maison blanche pour des "discussions significatives" entre les deux pays.

"Ces deux dirigeants ont accepté cela afin de parvenir à la PAIX entre leurs pays, ils commenceront officiellement un CESSEZ-LE-FEU de 10 jours à 17h00 EST", a écrit le président américain, ajoutant avoir donné pour instruction à son vice-président JD Vance, à son secrétaire d'Etat Marco Rubio et au chef d'état-major de l'armée américaine Dan Caine d'oeuvrer avec Israël et le Liban pour parvenir à une paix durable.

Hassan Fadlallah, député du Hezbollah libanais, a dit que son mouvement, soutenu par Téhéran, avait été informé par l'ambassadeur d'Iran au Liban de la possibilité d'un cessez-le-feu de court terme à partir de jeudi soir.

Prié de dire si le Hezbollah respecterait une telle trêve, il a répondu que cela dépendrait de l'arrêt par Israël de toute forme d'hostilités.

(Katharine Jackson et Bhargav Acharya, rédigé par Daphne Psaledakis, avec Laila Bassam à Beyrouth)