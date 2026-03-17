Trump avait bien été prévenu de possibles ripostes de l'Iran contre les pays du Golfe-sources

par Jonathan Landay, Phil Stewart et Erin Banco

Donald Trump avait été prévenu qu'attaquer l'Iran pourrait pousser Téhéran à mener des représailles contre des alliés des Etats-Unis dans le Golfe, a-t-on appris d'un représentant américain et de deux sources au fait de rapports des services américains du renseignement, alors que le président américain a dit lundi avoir été surpris par la réaction iranienne.

Si une riposte de Téhéran contre les pays du Golfe n'était pas une garantie aux yeux des services américains du renseignement, ceux-ci ont noté dans des rapports avant le début de la campagne militaire israélo-américaine en Iran que de telles attaques iraniennes "étaient placées haut dans la liste des conséquences potentielles", a déclaré l'une des sources.

Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat auprès de la Maison blanche. Les services du directeur du renseignement national américain ont décliné une demande de commentaire.

Donald Trump a dit lundi que les ripostes menées par Téhéran contre le Qatar, l'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, Bahreïn et le Koweït ont été une surprise. Les Iraniens "n'étaient pas censés s'en prendre à tous ces autres pays du Moyen-Orient", a-t-il déclaré lors d'un événement à la Maison blanche. "Personne ne s'y attendait. Nous avons été choqués".

Pour justifier l'intervention militaire en Iran, l'administration Trump a mis en avant le danger que Téhéran se dote sous peu d'un missile capable de frapper le territoire américain et qu'il développe une arme atomique dans un délai de deux à quatre semaines - des éléments non confirmés par les services américains du renseignement.

Des responsables américains ont également cité la menace immédiate représentée par l'Iran pour les troupes américaines dans la région afin d'expliquer la décision de se joindre à Israël pour lancer une campagne de bombardements le 28 février.

Selon deux autres personnes informées de la question, Donald Trump avait également été prévenu en amont du début de cette opération dénommée "Fureur épique" que Téhéran chercherait vraisemblablement à bloquer le détroit d'Ormuz, voie de passage stratégique par laquelle transitent habituellement 20% du pétrole et du gaz naturel liquéfié dans le monde.

Alors que des compte-rendus ont été effectués par des représentants de l'administration Trump à des élus du Congrès à propos des opérations en Iran, des élus démocrates ont déclaré la semaine dernière n'avoir entendu aucune preuve de menace imminente nécessitant que les Etats-Unis se lancent en guerre.

L'une des sources a déclaré lundi que tous les services américains du renseignement ont établi, avant le début de la guerre, que le projet d'Israël d'effectuer des frappes en Iran pour abattre ses plus hauts dirigeants aurait vraisemblablement pour conséquences des représailles contre des sites militaires et diplomatiques américains au Moyen-Orient.

Washington a ordonné le départ du personnel de plusieurs de ses ambassades régionales uniquement après le début des attaques lancées par Téhéran en réponse aux bombardements israélo-américains.

(Jonathan Landay, Phil Stewart et Erin Banco; version française Jean Terzian)