Les pays européens disposent de moins d'options qu'en 2022 pour amortir le choc énergétique

par Yoruk Bahceli

La hausse des prix de l'énergie déclenchée par le conflit au Moyen-Orient met les gouvernements européens sous pression pour venir en aide aux ménages et aux entreprises, mais ceux-ci ne disposent que d'options limitées, leurs finances limitant la marge de manœuvre.

Il est ainsi peu probable que certains pays européens puissent égaler le soutien apporté en 2022, après l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, lorsque les subventions et autres aides se sont élevées à plusieurs centaines de milliards d'euros.

Conscients que la crise énergétique d'il y a quatre ans a exacerbé les inquiétudes liées au coût de la vie et suscité la colère des électeurs, les gouvernements commencent à réagir face à la flambée des prix de l'énergie ce mois-ci, notamment en procédant à une libération record des réserves de pétrole.

La France, la Grèce et la Pologne ont notamment introduit des mesures à faible coût pour les finances publiques, telles que des plafonds sur les prix du pétrole, des restrictions sur les marges bénéficiaires et des remises. En Allemagne, le gouvernement souhaite réglementer les prix à la pompe.

Mais certains estiment qu'il y aura plus à faire.

"Si les livraisons de gaz du Qatar sont interrompues pendant plusieurs semaines et que les prix du gaz augmentent, il est probable que les gouvernements interviennent et réintroduisent certaines subventions", a déclaré Frank Gill, analyste principal EMEA chez S&P Global Ratings.

Il est évident que les gouvernements se montrent prudents en matière de mesures fiscales alors qu'il n'est pas encore possible de savoir où les prix de l'énergie, qui fluctuent fortement, vont se stabiliser.

Le Royaume-Uni a déclaré qu'il était trop tôt pour geler la taxe sur les carburants, tandis que le gouvernement français a rejeté les appels de l'opposition à réduire la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur l'essence. L'Italie envisage d'utiliser les recettes de la TVA générées par la hausse des prix pour financer une réduction de la taxe sur les carburants.

La différence entre la situation actuelle et les mesures prises en 2022 est que la pandémie de COVID-19 et la crise énergétique qui a suivi ont entraîné une augmentation des déficits budgétaires des économies européennes de près de trois points de pourcentage par rapport à 2019, a relevé Frank Gill.

La croissance économique est désormais plus faible qu'il y a quatre ans et les coûts d'intérêt sont plus élevés. Les gouvernements européens augmentent par ailleurs leurs dépenses de défense.

LE PÉTROLE PROCHES DES SOMMETS DE 2022, MAIS PAS LE GAZ

Bien que les prix du pétrole aient frôlé les 120 dollars cette semaine, se rapprochant de leur pic de 2022, la situation énergétique européenne n'est pas tout à fait la même qu'il y a quatre ans.

Si les prix du gaz ont augmenté de plus de 50% depuis le début de la guerre en Iran, ils ne représentent qu'un sixième des niveaux supérieurs à 300 euros par mégawattheure atteints en 2022. Par ailleurs, l'Europe ne se précipite pas pour remplacer un seul fournisseur, comme elle l'a fait avec la Russie après son invasion à grande échelle de l'Ukraine.

Dans le scénario où les prix élevés persistent et dans lequel les gouvernements doivent apporter leur soutien, les pressions budgétaires en France et en Grande-Bretagne pourraient être accrues compte tenu des déficits budgétaires élevés, a déclaré Federico Barriga-Salazar, responsable des notations pour l'Europe occidentale chez Fitch.

En Europe centrale, S&P a déclaré que la notation "investment grade" de la Hongrie était menacée en raison des mesures de soutien déjà généreuses mises en place avant les élections d'avril.

L'Espagne, le Portugal et la Grèce ont des finances plus solides, mais des dépenses plus élevées pourraient compromettre leur reprise, a déclaré Federico Barriga-Salazar.

Quant à l'Italie, qui a fait beaucoup pour redorer son blason budgétaire, Scope Ratings a averti que le ralentissement de la croissance pourrait compliquer sa sortie des mesures de discipline budgétaire de l'Union européenne (UE).

MESURES CIBLÉES

Compte tenu de la marge de manœuvre limitée, les mesures de soutien, que les gouvernements ont maintenues à un niveau élevé en 2022, devront cette fois-ci être limitées et plus ciblées, ont déclaré les économistes de Barclays. La Grande-Bretagne et l'Allemagne ont déjà fait écho à ce message.

Morgan Stanley a déclaré que les mesures de soutien énergétique des gouvernements de la zone euro ont représenté 3,6% de la production entre 2022 et 2023, lorsque les règles de l'UE limitant les déficits ont été suspendues pendant la pandémie. Aujourd'hui, selon ses estimations, elles ne pourraient fournir qu'un soutien d'environ 0,3% de la production par an tout en respectant les règles européennes.

Si le détroit d'Ormuz reste fermé pendant plus d'un mois et que des signes de ralentissement de la croissance apparaissent, l'UE pourrait autoriser certains pays à déroger temporairement aux règles, a déclaré Morgan Stanley, qui s'attend à ce qu'ils dépensent jusqu'à 0,6% de leur production annuelle pour financer des mesures ciblées.

Il faudrait une grave récession pour que l'UE suspende à nouveau ses règles, a ajouté Morgan Stanley.

Plus important encore, l'augmentation des coûts de la dette constitue en soi une contrainte.

"Je ne vois aucun pays se montrer généreux sur le plan budgétaire pour le moment, car ils craignent d'être sanctionnés", a déclaré Grégoire Pesques, directeur des investissements, revenus fixes chez Amundi.

Les investisseurs obligataires sont devenus plus sensibles aux dérapages budgétaires ces dernières années, et la Grande-Bretagne et la France ont été dans la ligne de mire en Europe.

L'Allemagne, avec une dette faible, et l'Espagne, avec une croissance élevée, ont plus de marge de manœuvre pour réagir, a déclaré Grégoire Pesques.

La clé de l'accessibilité financière de toute mesure de soutien réside dans la part des coûts que les gouvernements peuvent compenser.

Une stratégie consiste à imposer des taxes exceptionnelles aux entreprises énergétiques, ce que de nombreux pays européens ont fait la dernière fois et que l'Italie a déjà annoncé. Mais Frank Gill, de S&P, a fait remarquer que les recettes obtenues la dernière fois étaient loin de couvrir le coût des subventions.

Les détracteurs affirment que les subventions et les plafonds de prix augmenteraient la demande en énergie et exerceraient une pression à la hausse sur des prix déjà élevés.

"À court terme, la meilleure option consiste à permettre et à encourager la réduction de la demande", a déclaré Georg Zachmann, chercheur senior au groupe de réflexion Bruegel.

(Rédigé par Yoruk Bahceli, avec la contribution de Leigh Thomas, Christian Kraemer, Lefteris Papadimas, Giuseppe Fonte, Karol Badohal et David Latona; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)