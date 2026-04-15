L'Iran utilise un satellite espion chinois selon le Financial Times, Pékin dément

(Actualisé avec démenti des autorités chinoises aux paragraphes 2, 6 et 7)

L'Iran a acquis secrètement fin 2024 un satellite espion chinois qui lui a permis de capter des images des bases militaires américaines à travers le Moyen-Orient depuis le début de la guerre contre la République islamique déclenchée le 28 février par les Etats-Unis et Israël, rapporte mercredi le Financial Times.

Réagissant à l'article du quotidien britannique, les autorités chinoises ont affirmé qu'il était "infondé".

Le satellite TEE-01B, construit et mis en orbite par la société chinoise Earth Eye Co, a été acquis par la Force aérospatiale du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) après son lancement dans l'espace depuis la Chine, selon le quotidien, qui cite des documents militaires iraniens.

Les commandants militaires iraniens ont utilisé le satellite pour surveiller les principaux sites militaires américains, ajoute le Financial Times, s'appuyant sur des listes de coordonnées horodatées, des images satellites et des analyses orbitales. Les images ont été captées en mars avant et après des frappes de drones et de missiles contre ces sites, selon le FT.

Dans le cadre de l'accord conclu avec la Chine, le CGRI a obtenu l'accès à des stations terrestres commerciales exploitées par Emposat, un fournisseur de services de contrôle de satellites et de données basé à Pékin dont le réseau s'étend à travers l'Asie, l'Amérique latine et d'autres régions, selon l'article.

"Ces derniers temps, certaines forces se sont employées à fabriquer de toutes pièces des rumeurs et à les associer de manière malveillante à la Chine", a déclaré le ministère chinois des Affaires étrangères dans un communiqué adressé à Reuters.

"La Chine s'oppose fermement à ce genre de pratiques motivées par des arrière-pensées", est-il précisé dans ce communiqué.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier les informations du Financial Times.

La Maison blanche, la CIA, le Pentagone, les ministères chinois des Affaires étrangères et de la Défense, ainsi que l'ambassade de Chine à Washington n'ont pas répondu dans l'immédiat à des demandes de commentaires de Reuters. Earth Eye Co et Emposat n'ont pas non plus répondu pour le moment.

Selon le FT, la Maison blanche n'a pas fait de commentaires sur les relations entre Emposat et le CGRI, mais un porte-parole a fait référence aux propos du président américain Donald Trump, qui a prévenu ce week-end que la Chine serait confrontée à de "gros problèmes" si elle fournissait des systèmes de défense aérienne à l'Iran.

Interrogée, l'ambassade de Chine à Washington a déclaré au FT : "Nous rejetons fermement la propagation de désinformation spéculative et insinuante à l'encontre de la Chine."

Le satellite a capturé des images de la base aérienne de Prince Sultan en Arabie saoudite les 13, 14 et 15 mars, précise le FT.

Le 14 mars, Trump a confirmé que des avions américains stationnés sur la base avaient été touchés par des frappes.

Toujours selon le FT, le satellite a également surveillé la base aérienne de Muwaffaq Salti en Jordanie ainsi que des sites situés à proximité du quartier général de la Cinquième flotte des Etats-Unis situé au Bahreïn et l'aéroport irakien d'Erbil, autour des dates des attaques revendiquées par le CGRI contre des installations dans ces zones.

(Rédigé par Shivani Tanna à Bangalore, version française Benjamin Mallet, édité par Blandine Hénault)