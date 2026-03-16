Le Hamas mène des pourparlers avec le Conseil de la paix de Trump

Des émissaires du "Conseil de la paix" créé par Donald Trump ont rencontré des représentants du Hamas au Caire afin de tenter de sauver le cessez-le-feu dans la bande de Gaza, menacé par la guerre entre Israël et l'Iran, ont déclaré trois sources à Reuters.

A la suite de cette réunion, qui s'est tenue ce week-end, Israël a annoncé dimanche qu'il rouvrirait prochainement le point de passage de Rafah entre Gaza et l'Égypte, fermé depuis le début de la guerre. Une des sources a dit y voir une conséquence directe de la réunion au Caire.

Selon les sources, qui s'exprimaient sous le sceau de l'anonymat, le Hamas a prévenu le Conseil de la paix qu'il pourrait revenir sur ses engagements pris dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu si Israël ne respecte pas les siens.

Israël a fermé les frontières de Gaza au début de la guerre avec l'Iran, déclenchée fin février, en invoquant des raisons de sécurité.

Tel-Aviv a depuis autorisé une reprise limitée de l'acheminement de marchandises et de l'aide humanitaire, mais pas le passage des piétons. Celui-ci devrait redevenir possible cette semaine, selon l'annonce faite dimanche.

Selon les sources, d'autres réunions entre le Hamas et le Conseil de la paix, qui devait être représenté ce week-end par Aryeh Lightstone, un assistant de Steve Witkoff, l'émissaire de Donald Trump, sont prévues dans la semaine.

Ni le Hamas, ni Israël n'ont souhaité faire de commentaire à ce sujet.

(Nidal al-Mughrabi au Caire et Rami Ayyub à Jérusalem ; version française Tangi Salaün, édité par Benoit Van Overstraeten)