Zinedine Zidane a été officiellement présenté en tant que nouveau sélectionneur de l’équipe de France. Il a signé un contrat de quatre ans, avec pour objectifs l’Euro 2028 et la Coupe du monde 2030.
Zidane intronisé : le début d'une nouvelle ère pour l'équipe de France
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