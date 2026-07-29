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Zidane intronisé : le début d'une nouvelle ère pour l'équipe de France

information fournie par France 24 29/07/2026 à 09:11

Zinedine Zidane a été officiellement présenté en tant que nouveau sélectionneur de l’équipe de France. Il a signé un contrat de quatre ans, avec pour objectifs l’Euro 2028 et la Coupe du monde 2030.

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