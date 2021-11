Women's Forum : la pandémie engendre un recul de "36 ans en terme d'égalité" des sexes

information fournie par France 24 • 16/11/2021 à 12:18

La réunion mondiale du Women's Forum débute à Paris alors que la population féminine mondiale est confrontée à des difficultés dramatiquement aggravées par la pandémie : chômage, pauvreté accablante, 11 millions de filles déscolarisées, mariages forcés et explosion des violences domestiques. Ce forum entend favoriser l'émancipation des femmes, explique Audrey Tcherkoff, Directrice générale du Women's Forum, "et nous allons mettre l'accent sur quatre thématiques sur lesquelles on travaille tout au long de l'année" : réchauffement climatique, entrepreneuriat, santé et industrie high-tech.