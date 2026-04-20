La double championne du monde de planche à voile Marion Mortefon est de retour en compétition à l'occasion du Mondial du Vent qui se déroule à Leucate-La Franqui dans le sud de la France du 22 au 26 avril. L'an dernier, la windsurfeuse professionnelle de 33 ans avait mis sa carrière en pause pour donner naissance à sa fille. Elle nous raconte la gestion de son double rôle : mère et sportive de haut niveau.
Windsurf : mère et championne, la Française Marion Mortefon est de retour en compétition
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