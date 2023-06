Wagner en Afrique : quelles suites ?

information fournie par France 24 • 28/06/2023 à 12:13

La Russie continuera d'opérer en Centrafrique, avec le groupe Wagner qui combat actuellement la rébellion au côté de l'armée, ou un autre contingent, a affirmé un haut responsable de la présidence de cet Etat d'Afrique centrale. "La République centrafricaine a signé (en 2018, ndlr) un accord de défense avec la Fédération de Russie et non avec Wagner", a déclaré Fidèle Gouandjika, ministre conseiller spécial du président centrafricain Faustin Archange Touadéra, ajoutant: "la Russie a sous-traité avec Wagner, si la Russie n'est plus d'accord avec Wagner alors elle nous enverra un nouveau contingent". Pour en parler, FRANCE 24 reçoit Mathieu Olivier, journaliste à Jeune Afrique.