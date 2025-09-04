"Cet après-midi, le but, c'est de sortir des propositions communes. (...) Tous les partenaires de gauche sont invités", affirme la cheffe des Verts Marine Tondelier à quelques heures d'une réunion pour préparer "l'après-Bayrou".
Vote de confiance: Tondelier invite tous les partenaires de gauche à se réunir
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro