Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, tient une réunion en visioconférence avec les préfets de France à la veille du mouvement appelant "à tout bloquer" en France le 10 septembre. IMAGES
10-septembre: Retailleau réunit les préfets à la veille du mouvement
