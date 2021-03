Violences faites aux femmes : "J'ai l'impression de crier dans le désert"

France 24 • 18/03/2021 à 13:29

L'invité de "Paris direct" est Luc Frémiot, ancien juge d'instruction et procureur de la République, qui lutte depuis des années contre les violences faites aux femmes. Il avait obtenu l'acquittement d'Alexandra Lange en 2012, une femme battue qui avait tué son mari. Il vient de sortir un livre, "Non assistance à femmes en danger" (éd. de l'Observatoire), dans lequel il propose des solutions concrètes, qu'il a mises en place et qui ont fait leurs preuves. Les choses continuent d'avancer bien trop lentement, mais sa détermination reste intacte.