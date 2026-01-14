Donald Trump a accentué ces derniers jours la pression sur l'Iran, secoué par des rassemblements massifs, agitant la menace d'une intervention militaire contre le régime de Téhéran. Tout en maintenant volontairement le flou sur la forme qu'une telle opération pourrait prendre. Stéphanie Antoine revient avec Mariam Pirzadeh, Rédactrice en chef à France 24, sur les possibles évolutions du coté américain.
Vers une opération américaine en Iran ?
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro