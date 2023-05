information fournie par France 24 • 13/05/2023 à 15:48

Dans le cadre de la Fête de l'Europe, Caroline de Camaret anime un débat public, en partenariat avec la Commission européenne et le Parlement européen. Son panel d'invités réunit Anne Hidalgo, maire de Paris, Laurence Boone, secrétaire d'État en charge de l'Europe, Nicolas Schmit, commissaire européen à l'Emploi et aux Droits sociaux ainsi que deux eurodéputés, Bernard Guetta et Victor Negrescu.