Venezuela : "rien ne laisse présager que Nicolas Maduro est prêt à céder le pouvoir" malgré ses déclarations

information fournie par France 24 • 28/07/2024 à 14:59

Quelque 21 millions de Vénézuéliens votent dimanche lors d'une élection présidentielle tendue entre le président sortant Nicolas Maduro, qui brigue un troisième mandat de six ans et le diplomate Edmundo Gonzalez Urrutia. Madura, au pouvoir depuis 2013, a plusieurs fois laissé entendre qu’il ne laisserait pas le pouvoir à l’opposition s’il venait à perdre l’élection. Il est récemment revenu sur ses déclarations, mais comme l’explique Thomas Posado, Thomas Posado, maître de conférence à l'Université de Rouen et spécialiste du Venezuela, il est difficile d'y croire. L'invité de France 24 souligne aussi que la période qui s'étend de l'élection au 10 janvier, date de l'investiture du nouveau président, sera cruciale.