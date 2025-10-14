La prix Nobel de la paix 2025 Maria Corina Machado se dit convaincue que le président vénézuélien Nicolas Maduro "quittera le pouvoir avec ou sans négociation", rappelant que des "garanties" lui avaient été proposées.
Venezuela: Maduro "quittera le pouvoir", promet la prix Nobel Machado
