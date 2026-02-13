Des proches de prisonniers politiques s’enchaînent ensemble devant un centre de détention à Caracas, la capitale du Venezuela, après que le parlement a reporté l’adoption du projet de loi d’amnistie générale.
Venezuela: des proches de prisonniers politiques manifestent devant un centre de détention à Caracas
