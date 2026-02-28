La célèbre fresque du Jugement dernier de Michel-Ange, dans la chapelle Sixtine, bénéficie de sa plus importante restauration depuis plus de trente ans afin d’éliminer un léger dépôt blanchâtre laissé par la transpiration des visiteurs.
Vatican: plus importante restauration de la fresque du Jugement dernier depuis plus de 30 ans
