information fournie par France 24 • 10/10/2023 à 19:51

L'attaque du Hamas sur Israël s'invite dans le débat politique français. Valérie Boyer, vice-présidente des Républicains et sénatrice des Bouches-du-Rhône, revient sur cette guerre et ses conséquences, sur la riposte israélienne et sur les réactions politiques en France. Une émission présentée par Roselyne Febvre et Frédéric Rivière.