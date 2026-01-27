Des chasse-neige s'affairent à déblayer les rues enneigées de Moscou après qu'une tempête hivernale a frappé la ville, perturbant la circulation et retardant les vols, laissant la capitale recouverte d'épais amoncellements de neige. IMAGES
Une tempête hivernale enneige Moscou
