Les rues du quartier commercial d'Ubá, municipalité de l'Etat du Minas Gerais, au sud-est du Brésil, sont jonchées de débris après le débordement de la rivière Ubá, qui a provoqué l’effondrement d’un pont et de plusieurs bâtiments. Plusieurs personnes sont portées disparues et s'ajoutent au nouveau bilan officiel faisant état de 46 morts liées aux pluies torrentielles d'une ampleur inédite qui ont entraîné des inondations, des effondrements de bâtiments, des coulées de boue, des glissements de terrain et ravagé les municipalités d'Ubá et Juiz de Fora. IMAGES COMPLETE VIDI98WT29E_FR
Brésil: les crues de la rivière Ubá détruisent des bâtiments et font plusieurs disparus
