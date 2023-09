Une semaine dans le monde : Libye, Maroc, Corée du Nord, Iran

information fournie par France 24 • 15/09/2023 à 20:06

La Libye après les inondations meurtrières de la tempête Daniel. A Derna, des milliers de morts et disparus ainsi que 40 000 déplacés. Au Maroc le séisme qui s'est produit dans la province d'Al Haouz, près de Marrakech, a fait près de 3000 morts et 5 600 blessés selon un tout dernier bilan. Kim Jong Un et Vladimir Poutine dans un cosmodrome russe à Vostotchny. Une rencontre qui marque une coopération entre les 2 pays, une coopération militaire affirme Washington.