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Une pré-COP Climat aux Fidji, pays menacé par la montée des eaux

information fournie par France 24 06/10/2026 à 18:09

Une pré-COP climat se déroule cette semaine aux Fidji, archipel menacé par la montée des eaux. Les pays insulaires, qui jouent leur survie, veulent peser davantage sur les négociations climatiques. Leur principal objectif: stopper le réchauffement à 1,5°C maximum. D'ici 2050, 1 milliards 200 millions de personnes pourraient être contraintes à l'exil en raison de la montée du niveau des océans.

Environnement

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