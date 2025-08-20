Le rappeur Mo Chara du trio nord-irlandais Kneecap, accusé d'avoir arboré un drapeau du mouvement Hezbollah lors d'un concert, arrive pour comparaître devant un tribunal londonien pour "infraction terroriste".
Un rappeur du trio Kneecap arrive au tribunal à Londres, accusé de soutien au Hezbollah
