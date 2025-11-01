Des dizaines de milliers de Serbes ont commémoré samedi le premier anniversaire de l'effondrement du toit de la gare de Novi Sad, en manifestant et en observant 16 minutes de silence en hommage aux 16 victimes.
Un an après le drame de Novi Sad, la Serbie manifeste et rend hommage aux victimes
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro