Soupçons de viol au dépôt du tribunal de Bobigny: un policier mis en examen pour viol aggravé

information fournie par AFP Video 01/11/2025 à 18:56

Un des deux policiers interpellés après avoir été accusés de viol par une femme au dépôt du tribunal de Bobigny est mis en examen pour viol aggravé, indique son avocat Xavier Nogueras à des journalistes au palais de justice de Paris.

