Un accord sur le nucléaire iranien "est possible", selon le directeur de l'AIEA

information fournie par France 24 • 01/12/2021 à 21:32

Dans un entretien à France 24, Rafael Mariano Grossi, directeur général de l'Agence internationale pour l'énergie atomique (AEIA), affirme qu'un accord préalable demeure "possible", alors que les négociations internationales sur le programme nucléaire iranien viennent de reprendre à Vienne pour tenter de sauver l’accord de 2015. Mais il "reste peu de temps" selon Rafael Mariano Grossi, et Téhéran doit absolument garantir plus de visibilité à l’AIEA, et ce dans le propre intérêt de l'Iran.