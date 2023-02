Ukraine, un an après : comment les artistes ukrainiens vivent cette guerre

information fournie par France 24 • 24/02/2023 à 15:13

Un an après le début de l'offensive russe déclenchée par Vladimir Poutine en Ukraine, édition spéciale de "À l'Affiche" pour comprendre comment les artistes ukrainiens vivent cette guerre. Louise Dupont reçoit le chanteur d'opéra ukrainien Ihor Mostovoi. En exil en France depuis le début du conflit, il nous raconte comment son art est devenu une forme de résistance. Également au programme de cette émission, une rencontre avec le street artist ukrainien Gamlet Zinkivsky. Il a décidé de rester et de continuer à créer dans son pays malgré les frappes russes. Et enfin, une exposition immersive consacrée à deux des plus grands artistes ukrainiens : Taras Chevtchenko et Maria Primatchenko.