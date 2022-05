Ukraine : la visite de la ministre des Affaires étrangères française est "un symbole en demi-teinte"

information fournie par France 24 • 30/05/2022 à 16:14

La nouvelle cheffe de la diplomatie française, Catherine Colonna, effectuait lundi son premier voyage en Ukraine pour "témoigner de la solidarité de la France à l'égard du peuple ukrainien (...) face à l'agression russe". Ce voyage marque la première visite d'un officiel français de haut rang en Ukraine alors que la guerre fait rage depuis plus de trois mois, et que de nombreux chefs d'Etat se sont déjà rendu sur place. Bruno Daroux, chroniqueur spécialiste des questions internationales à France 24, explique en quoi, dans un contexte de tensions entre Kiev et Paris, cette visite peut être qualifiée de "symbole en demi-teinte".