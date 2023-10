information fournie par France 24 • 05/10/2023 à 09:36

La victoire en Slovaquie d'un parti pro-russe s'ajoute aux affrontements au Congrès des Etats-Unis: le soutien à l'Ukraine n'est plus une évidence parmi ses états alliés. Un sentiment de lassitude gagne les opinions publiques. On va plus loin avec Richard Werly, Bruno Daroux et Emmanuelle Chaze à Kiev.