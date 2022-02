Ukraine : l'annonce des pourparlers entre Kiev et Moscou accueillie avec "beaucoup de scepticisme"

information fournie par France 24 • 27/02/2022 à 17:23

Au quatrième jour de l'invasion russe, la bataille pour le contrôle de Kiev se poursuit et de violents combats ont lieu dans plusieurs villes du pays. Alors que l'armée ukrainienne résiste, Kiev a annoncé des pourparlers avec Moscou. Une annonce accueillie avec "beaucoup de scepticisme" en Ukraine, décrit Clovis Casali, envoyé spécial de France 24 à Kiev. Dans la capitale ukrainienne, "on entend régulièrement des détonations" et la situation reste particulièrement "volatile".