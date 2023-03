information fournie par France 24 • 12/03/2023 à 07:50

L’Ukraine est entrée dans sa deuxième année de guerre face à un envahisseur, la Russie, bien décidé à imposer sa loi et son récit des événements : une opération visant seulement à "libérer" l’Ukraine de prétendus néonazis et la ramener vers sa mère patrie. Jusqu’où Vladimir Poutine veut-il réécrire l’histoire ? L'analyse de l'historienne Sabine Dullin, spécialiste de l’empire russe et soviétique à Sciences Po Paris.