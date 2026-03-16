Des débris d’un drone russe se trouvent près du monument de l’Indépendance dans le centre de Kiev, suite à des explosions en série qui ont retenti dans la capitale ukrainienne lors d’une attaque en pleine journée. Des systèmes de défense aérienne ont été vus interceptant des projectiles entrants, tandis que le maire de la ville a indiqué qu’il n’y avait ni incendies ni victimes.
Ukraine: débris d’un drone russe sur la place de l'Indépendance dans le centre de Kiev
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