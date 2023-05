information fournie par France 24 • 15/05/2023 à 22:45

Info ou intox revient sur l’élection présidentielle en Turquie. A l’issue du premier tour le dimanche 14 mai, le président sortant Recep Tayyip Erdogan est arrivé en tête, mais il est en ballotage et affrontera son opposant Kemal Kiliçdaroglu au second tour le 28 mai. Et comme souvent lors d’élections, quelques informations non vérifiées ont circulé sur les réseaux sociaux.