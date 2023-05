Turquie : à Iskenderun, les électeurs espèrent du changement

information fournie par France 24 • 11/05/2023 à 15:11

Dimanche, la Turquie organisera l'une de ses élections les plus disputées de son histoire… Recep Tayyip Erdogan au pouvoir depuis 20 ans se bat pour conserver son poste face à une coalition d’opposition réunissant 6 partis. Elle espère notamment capitaliser sur la colère des électeurs du sud-est du pays suite au double séisme plus de 50 000 morts des dizaines de milliers de disparus et des millions de déplacés…A quelques jours de ce scrutin crucial pour l’avenir du pays, Nos reporters Julie Dungelhoeff, Mohamed Farhat et Nadia Massih sont allés prendre le pouls dans la ville d'İskenderun - qu'Erdogan a largement remportée lors des dernières élections - pour voir si les électeurs ont toujours confiance en leur président.