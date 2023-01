Tunisie : à la rencontre de la communauté berbère dans le sud du pays

information fournie par France 24 • 25/01/2023 à 14:30

En Tunisie, la communauté berbère représente moins de 0.5 % de la population. Les premier habitats d'Afrique du nord sont encore très présents en Libye en Algérie et au Maroc mais moins en Tunisie. Il reste tout de même quelques familles qui vivent encore dans les montagnes et pratiquent la langue amazigh pour préserver un patrimoine et un héritage, souvent délaissé par l’histoire nationale. Reportage de Lilia Blaise et Hamdi Tlili